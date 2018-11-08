Министерство финансов США расширило санкции против России из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе, введя дополнительные ограничения относительно еще троих человек и девяти компаний. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

В частности, под новые ограничения США попали:

экс-подполковник Службы безопасности Украины, нынешний работник ФСБ России в аннексирована Крыму Сушко Андрей Владимирович (его подозревают в причастности к избиению крымско-татарского активиста Параламова);

боевик, так называемый "заместитель министра госбезопасности ЛНР", Басов Александр Васильевич;

экс-главнокомандующий ракетных войск и артиллерии РФ Зарицкий Владимир Николаевич.

Также под санкции попали санатории в аннексированном Крыму: "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор" и санаторный комплекс "Мрия Резорт & СПА".

Кроме того, американские санкции введены против предприятия в Крыму "Гарант-СВ", общества "КрымТЭЦ" и "Управляющей компании инфраструктурных проектов".

Владельцем "Управляющий компании инфраструктурных проектов" является Владимир Зарицкий. В июле этого года его компания выкупила санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор" по 1,5 млрд рублей.

По данным РБК, компания Зарицкого занимается строительством нового 5-звездочного отеля на месте санатория "Жемчужина" недалеко от оккупированной Ялты за 1,2 млрд рублей.

Также США ввели санкции против росийськоги компании в Санкт-Петербурге "Южный проект", которая , по данным СМИ, подконтрольна Сбербанку и причастна к приобретению завода "Новый свет" в Крыму.

Санкции США также коснулись так называемого "Министерство государственной безопасности ЛНР".

Эти лица и компании попали в так называемый блокирующий список санкций SDN ("Список особо отмеченных иностранных граждан"). Он предусматривает, что при отсутствии особого разрешения, лицам запрещены операции, связанные с передачей, оплатой, экспортом, снятием средств или другими бизнес-процедурами по собственности или бизнес-интересам организаций и лиц, указанных в списке.

Ранее "Страна" писала о том, что США включили в список санкций иранский закрывшийся банк и затонувшее судно.

Также мы сообщали, что в Европейском союзе назвали антиукраинские санкции России необоснованными.