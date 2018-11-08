В "тиндер-скандале" с мужем первого замглавы ГБР Ольги Варченко прослеживается продолжение борьбы за влияние в этом ведомстве между Варченко и главой ГБР Романом Трубой, считает эксперт-основатель StateWatch Александр Лейменов.

"Главный интересант скандала - Труба. Сделано это непосредственно по его указанию или его союзниками - не играет роли. Вы сами подумайте - каким нужно быть идиотом, чтобы в день похорон Кати Гандзюк такое писать? Зная характер Ольги Варченко, если бы со стороны ее мужа был бы хотя бы намек на какой-то флирт на стороне, а уж тем более в соцсетях, она бы его расстреляла или отрезала кое-что", - отмечает Александр Леменов.

Отметим, что Ольгу Варченко считают человеком Банковой, ориентированным на влиятельного представителя окружения Порошенко Александра Грановского.

Труба же изначально считался человеком Александра Турчинова, но сейчас, как говорят, сменил вектор.

"Трубу привели к должности через бывшего начальника следственного управления ГПУ Игоря Щербину. Он пошел к Пашинскому, а тот через Турчинова договорился с президентом. Но позднее Труба решил поменять союзников и дистанцировался от Пашинского и Турчинова, нашел поддержку в лице нардепов Глеба Загория и Александра Третьякова, а также генпрокурора Юрия Луценко", - говорит Александр Лейменов.

По другой версии, Труба просто "послал" всех "решал", которые хотели ему навязать назначение кандидатур, согласованных Банковой и бенефициарами "Народного фронта". Из-за этого он и заблокировал назначение прошедших по конкурсу 27 человек, многие из которых действительно считаются людьми Арсена Авакова и Администрации президента.

"Труба хочет стать вторым Сытником (директор НАБУ - Прим.Ред.), чтоб минимизировать влияние на себя со стороны групп влияния и напрямую работать с американцами", - говорит источник в силовых структурах.

Подробнее о подоплеке секс-скандала с Варченко читайте в нашей аналитической статье.

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