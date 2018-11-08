Журналисты программы "Схемы" исследовали вопрос о том, как работники банка ВБР, который принадлежал Александру Януковичу, уже при нынешней власти снимали со счетов миллиарды гривен наличкой. Об этом говорится в новом сюжете Схем.

Это случилось после снятие Печерским судом арестов со счетов, связанных с сыном Януковича.

Журналисты считают, что около 30 физических лиц, которые ранее работали в ВБР на различных должностях среднего звена, имели фиктивные договоры, и вывели 2 млрд грн в 2016 -2017 годах. При этом в суде заявлялось, что гражданин Яшар Ходжаев давал в долг, в том числе работникам ВБР. Суд признал такое объяснение логичным, собственно поэтому со счетом был снят арест.

Также в расследовании сообщалось, что выведение миллиардов осуществлялось через Международный инвестиционный банк, который принадлежит Порошенко. Журналисты считают, что банк заработал 20 млн грн комиссии.

Видео: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее в ГПУ рассказали, как не давали снять арест со средств Януковича в ВБР.

В апреле 2017 года ГПУ повторно заблокировала счета Александра Януковича в банке Порошенко.

Также сообщалось, что Генпрокуратура проверит законность снятия ареста со счетов сына Януковича.