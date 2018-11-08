Синоптик Наталья Диденко порекомендовала украинцам на этой неделе насладиться последними теплыми днями этого года и пообещала, что на следующей неделе погодный комфорт закончится. На смену ему придет мороз и мокрый снег. Об этом Наталья Диденко написала на своей странице в соцсети.

"Уже с воскресенья с переходом в понедельник ветер усилится до штормовых значений.

Он будет выдувать остатки тепла и снижать температуру воздуха сквозняками даже в квартирах.

Температура воздуха продемонстрирует самостоятельность и без ветра. Во вторник-среду на востоке Украины ночью врежет до 5-8 градусов мороза. И "плюс" появится кое-где в среду, 14 ноября, дождь и мокрый снег", - написала в Facebook синоптик.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик показала фото циклона, из-за которого в Европе начались наводнения и снегопады.

Также мы сообщали, что во Франции из-за аномальных для осени снегопадов обесточены дома, а на дорогах застряли машины.