Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении оперуполномоченного сектора криминальной полиции Дарницкого управления полиции в Киеве, уличенного в сбыте наркотиков. Кроме полицейского, на скамье подсудимых оказались и двое его сообщников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Указанную группу людей задержали в июле текущего года по результатам длительной спецоперации. Так, находясь по месту своей работы полицейский предложил задержанному на краже мужчине сбывать среди своих знакомых наркотические вещества (каннабис и амфетамин), а деньги, полученные по их продаже, передавать ему. Со своей стороны полицейский пообещал мужчине гарантии непривлечение его к уголовной ответственности, а также предоставил консультации по мерам конспирации, как не попасть в поле зрения правоохранителей.

В ходе следствия также выяснилось, что полицейский действовал в сговоре с двумя местными наркодилерами, которые непосредственно поставляли ему запрещенные вещества. В ходе обысков у правоохранителя изъяли денежные средства, что передавались ему во время контрольных закупок, весы для взвешивания наркотических средств с их остатками, патроны к оружию. В его сообщников изъяли наркотические средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас обвинительный акт в отношении всех трех фигурантов по ч. 2 ст. 307 УК Украины направлено в Дарницкий райсуд столицы. В связи с выявлением в милиционера боевых патронов ему также дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 263 УК Украины. За совершенное злоумышленникам грозит от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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