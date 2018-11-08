В четверг, 8 ноября, подопечные Александра Хацкевича из "Динамо Киев" приняли французский "Ренн". Матч на Олимпийском завершился уверенной, классной победой нашей команды.

С первых минут матча завязалась равная игра. Отстающему в турнирной таблице "Ренну" необходимо было забивать, чтобы зацепиться за второе место, "Динамо" же необходима была победа для погони за "Астаной".

Первый удар был нанесен Ренном по воротам Динамо, но счет в матче на НСК "Олимпийском" открыл "нападающий полузащитник" вице-чемпионов Украины Беньямин Вербич.

На 13-й минуте словенский игрок воспользовался навесом с левого фланга и отправил мяч в ворота "Ренна" выверенным ударом в противоход вратарю Коубеку.

После пропущенного гола гости сникли и киевляне захватили инициативу в матче. Удерживая преимущество как до, так и после перерыва.

На 68-й минуте встречи гол в ворота Ренна забил Виталий Миколенко. Весь матч активно действовавший защитник Динамо откликнулся на навес со штрафного. Через четыре минуты позитива всем нам прибавил Николай Шапаренко, забив третий гол и отправив Динамо на промежуточное первое место в группе К.

Утешительный гол французы, не реализовавшие два выхода один на один, забили на 90-й минуте матча. После удачной контратаки мяч в пустые ворота отправил Сибачо. Через несколько минут прозвучал финальный свисток, принесший Динамо вторую победу над Ренном и первое место в группе.

В другом матче группы "Астана" обыграла на своем поле со счетом 2:1 чешский "Яблонец".

После четырех туров "Динамо" и "Астана" набрали по 8 очков. У "Ренна" 3 очка, у "Яблонеца" - 2.

Французы сохраняют лишь теоретические шансы пробиться в следующий раунд. Киевлянам же в оставшихся двух матчах нужно набрать всего два очка. Или победить в следующей игре соперника по первому месту - Астану.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо очень близко к еврокубковой весне и прибавляет к Новому году от матча к матчу.

Как сообщала "Страна", в первом матче футболисты Динамо на последних минутах обыграли в гостях Ренн. "Надежда зажглась".

Напомним, что отказавшийся уходить Зинченко сыграл полный матч в составе "Манчестер Сити".

