Стало известно, на кого сегодня под зданием паламента в Киеве напали митингующие владельцы авто на еврономерах.

Нардепом, которого забросали яйцами, оказался бывший заместитель командира николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, народный депутат от "Народного фронта" Иван Савка. Об этом сообщил представитель этой же фракции Игорь Лапин с трибуны Верховной Рады во время вечернего пленарного заседания, передает "112 - Украина".

"Сегодня нашего боевого побратима, провоцируя на позорные действия, вешая на него позорные ярлыки остановили по дороге в Верховную Раду. Наш собрат Савка Иван Иванович только недавно стал народным депутатом, он 38 лет находится на службе ВСУ, он участник боевых действий. Если кто-то думает, что имеет право вешать ярлыки, - предупреждаю, не нужно этого делать. Имейте смелость, придите и извинитесь перед нашим побратимом. Ролик сейчас разгоняют с позорными лозунгами", - сказал Игорь Лапин.

Напомним, Иван Савка принес присягу народного депутата 16 октября. До этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала его избранным народным депутатом вместо Ирины Ефремовой.

Ранее "Страна" писала о том, что "евробляхеры" пикетируют здание Рады после принятия закона о растаможке авто и грозят перекрытием трассы на Москву.

Также мы сообщали, что "евробляхеры" захотели создать собственную политическую партию.