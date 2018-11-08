В четверг, 8 ноября, Министерство финансов США объявит о введении новых санкций против России в связи с аннексией Крыма и вторжением на Донбасс. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. По его словам, речь идет о внесении в санкционные списки еще 3 физических и 9 юридических лиц. Об этом сообщает "Громадське".

"Это санкции в отношении трех физических лиц и девяти субъектов, которые поддерживают попытки России аннексировать Крымский полуостров путем частных инвестиций и проектов, а также тех, кто занимается серьезными злоупотреблениями", - сообщил Уолкер в телефонной конференции журналистам.

Волкер напомнил, что США никогда не признавали и не признают аннексии Крыма Россией. Также он заявил, что Вашингтон сохраняет санкции против РФ, чтобы способствовать продвижению Минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что США рассматривают дополнительные жесткие санкции против России из-за использования химоружия. Эти санкции станут вторым пакетом санкций, введенных против РФ из-за вероятной причастности Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Первый пакет санкций был введен против РФ в августе. Конгресс США дал России 90 дней на то, чтобы объяснить ситуацию с отравлением Скрипаля, а также предоставить гарантии, что больше она е будет производить и использовать химическое оружие. Россия не выполнила этих условий.

Второй пакет возможных санкций предусматривает введение жестких ограничений в отношении России.

Ранее "Страна" писала о том, что США включили в список санкций иранский закрывшийся банк и затонувшее судно.

Также мы сообщали, что нардепы, попавшие под санкции РФ, оделись "под казаков" и написали Путину письмо, не вынимая его из файла.