В пятницу синоптики обещают заморозки ночью, утренний туман и +10 днем
В Украине 9 ноября синоптическая ситуация почти не изменится. Синоптики обещают сухую погоду, днем будет довольно тепло -7-12 градусов выше ноля, а ночью - заморозки от 0 до -5. Ночью и утром местами возможен туман. На Прикарпатье и Закарпатье ожидается до +14-17 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Фото: meteo.gov.ua
На западе Украины будет ясно. Температура воздуха ночью 0…+2 градусов, днем +9…+12 градусов.
В Карпатах - без осадков. Температура ночью +0…+2 градусов, днем +14…+16 градусов.
На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью -2…-4 градусов, днем +7…+9 градусов.
В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью 0…-3 градусов, днем +9…+11 градусов.
На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью 0…-4 градуса, днем +8…+10 градусов.
На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…+3 градуса, днем +11…+14 градусов.
В Киеве 9 ноября осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2 градуса ниже ноля, днем +9-11 градусов.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 ноября самая высокая температура днем была 17,8 градусов в 2010 году, самая низкая ночью -11,8 градусов в 1942 году.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киев пришли запоздалые морозы. Столице не хватило всего суток, чтобы установить рекорд теплых дней в году.
Также мы сообщали, что синоптики назвали точную дату, когда в Украине выпадет первый снег.