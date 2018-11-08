В Украине 9 ноября синоптическая ситуация почти не изменится. Синоптики обещают сухую погоду, днем будет довольно тепло -7-12 градусов выше ноля, а ночью - заморозки от 0 до -5. Ночью и утром местами возможен туман. На Прикарпатье и Закарпатье ожидается до +14-17 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины будет ясно. Температура воздуха ночью 0…+2 градусов, днем +9…+12 градусов.

В Карпатах - без осадков. Температура ночью +0…+2 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью -2…-4 градусов, днем +7…+9 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью 0…-3 градусов, днем +9…+11 градусов.

На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью 0…-4 градуса, днем +8…+10 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…+3 градуса, днем +11…+14 градусов.

В Киеве 9 ноября осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2 градуса ниже ноля, днем +9-11 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 ноября самая высокая температура днем была 17,8 градусов в 2010 году, самая низкая ночью -11,8 градусов в 1942 году.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киев пришли запоздалые морозы. Столице не хватило всего суток, чтобы установить рекорд теплых дней в году.

Также мы сообщали, что синоптики назвали точную дату, когда в Украине выпадет первый снег.