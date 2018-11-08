Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 27,9075 грн/$1 с 27,9025 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,895-27,92 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 8 ноября укрепился до 27,9309 грн/$1 с 27,898 грн/$1.

Национальный банк Украины также установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 9 ноября 2018 года.

Таким образом курсы валют на пятницу:

100 долларов США - 2792.6734

100 ЕВРО - 3190.3501

10 российских рублей - 4.2176



Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 6 ноября составил 342,8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $274,6 млн.

Как сообщала "Страна", в среду на межбанке продолжилось наступление гривни на доллар.

Напомним, в понедельник курс гривни на межбанке в первый день недели укрепился до 28,01 грн/$1.



