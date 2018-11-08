На валютном рынке постепенно выравнивается ситуация, и подрастает курс доллара. 8 ноября он поднялся совсем немного - на 2 копейки, и закрепился к вечеру на 27,91-27,93 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

"Американец" мог бы оказаться и сильно дороже - в течение дня котировки доходили до 27,96-27,975 грн./$. Но не хватило запала валютных покупателей. Их сегодня стало заметно больше, поскольку скупать доллар вышли иностранные кредиторы, которые на днях получили крупную партию гривны от Минфина в качестве погашения облигаций внутреннего госзайма (общий объем выплаты достигал 5 млрд. грн). Часть правительственных средств получили нерезиденты, которые сегодня покупали доллар, чтобы вывести заработанное на родину.

"Сегодняшние курсовые тренды стали отражением предыдущего цикла укрепления гривны и активной скупки Нацбанком излишков предложения различными инструментами. Что в итоге качнуло баланс предложения и спроса в сторону последнего и частично развернуло ожидания рынка, с учетом спроса нерезидентов, конвертирующих погашения ОВГЗ, и увеличения остатков на банковских корсчетах", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Одновременно на межбанк начал давить растущий спрос на доллар на наличном рынке. Банкиры отмечали его и в Киеве, и в регионах: активизировали покупки не только частные лица, но и представители малого и среднего бизнеса.

На этом фоне сегодня на 2 копейки поднялся минимальный ценник доллара на продаже людям - до 27,98 грн/$ (Укргазбанк, Юнекс Банк). И на 5 копеек расширился средний коридор - до 28,05-28,15 грн/$: Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Правэкс Банк, УкрСиббанк, ПУМБ, Мегабанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк. Самый дорогой бакс, как и прежде, продавали по 28,30 грн/$ (Мисто Банк). При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 27,15-28,04 грн/$.

Завтра финансисты допускают небольшое подорожание доллара и раскачку валютного курса. "Думаю, что межбанк будет стартовать в рамках 27,90-27,95 грн/$, возможно раскачается до 27,97 грн/$ Хотя многое будет зависеть от предложения", - сказал Юрий Гриненко. А Олег Куринной спрогнозировал на 8 ноября торговлю в рамках 27,95-28,05 грн/$.

Ранее "Страна" сообщала, почему курс доллара скатывается все ниже и при чем тут НБУ.

Мы писали, что доллар опустился ниже психологической отметки 28.

Также банкиры объяснили, почему доллар дешевеет.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!