Министр культуры Евгений Нищук считает, что в Украине в населенных пунктах необходимо ввести должность дизайнера города. Об этом он заявил во время Международного форума "Креативная Украина", который открылся 8 ноября в Киеве, пишет "Информатор".

"Я считаю, что в каждом городе должна быть отдельная должность - дизайнер города. Этот человек будет создавать как бренд и лицо мегаполиса, так и следить за тем, чтобы застройка не разрушала окружающую среду, чтобы у всех строительных компаний был концепт того, как они работают со средой в том или ином месте", - отметил глава Министерства культуры.

При этом Нищук уточнил, что это является важным из-за хаотичной застройки городов, которая наблюдается в настоящее время.

Ранее "Страна" писала о том, что НАПК вынесло предписание министру Нищуку за балетный клан в ансамбле им. Вирского.

Также мы сообщали, что уволенные артисты театров требуют отставки Нищука из-за массовых нарушений трудового права.