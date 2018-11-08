В Норвегии после столкновения нефтяного танкера Sola TS с военным фрегатом Helge Ingstad остановились несколько нефтяных и газовых предприятий. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что из-за аварии закрылся крупный экспортный терминал по приему североморской нефти, который принадлежит компании Equinor.

Также на неопределенный срок остановился газовый завод Kollsnes, мощность которого составляет 144,5 млн кубометров в сутки. Завод поставляет продукты переработки газа в Великобританию и страны Европы.

Кроме того, была приостановлена добыча сырья на платформе Troll A, а также на месторождениях Oseberg и Grane.

Напомним, в Норвегии фрегат Helge Ingstad столкнулся с танкером, когда возвращался с учений НАТО. Пострадали восемь человек. После аварии на фрегат стала поступать вода, корабль может затонуть. Весь экипаж эвакуирован.

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