Вечером 8 ноября обвинившая в угрозах убийством замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко студентка КПИ Наталья Бурейко написала в Facebook, что совершила свой поступок, "не отдавая себе отчет". Свои предыдущие записи, в которых и был текст обвинения, а также отчет о походе в прокуратуру, она удалила.

"Мне очень стыдно.Я, Бурейко Наталья, написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не отдавая себе отчет в своих действиях. Я хотела защитить себя, но нанесла своими действиями вред другим людям. Я не не имела на то реальных оснований и какого-либо морального права. Я не имела никаких оснований считать, что мне угрожал именно Александр Варченко, а не кто-то другой", - утверждает Бурейко.

Как утверждает девушка, она "стала жертвой циничной провокации против Александра и его супруги": "Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований. Я приношу свои извинения Александру Варченко и членам его семьи".

Она уверена, что Варченко и его гражданская супруга являются порядочными людьми: "Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании. Просьба журналистам не беспокоить более меня, мою семью, или семью Александра. Оставьте эту тему в покое. Дальнейших комментариев не будет", - резюмировала девушка.

Скриншот: Facebook.com/ Наталья Бурейко

Напомним, что ранее прокуратура Киева открыла уголовное производство по этому делу. Расследование поручено проводить Управлению Службы безопасности в Киеве и Киевской области. Столичная прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство.

Как мы сообщали, жена замешанного в секс-скандале Александра Варченко, Ольга Варченко назначена и.о. директора Госбюро расследований, она считает скандал с ее мужем направленным против нее.

Также в СМИ появилась информация, что секс-скандал с полицейским и студенткой связан с битвой политиков за влияние на Госбюрорасследований.