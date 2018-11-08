Исполнительный комитет Херсонского городского совета повысил тарифы на проезд в маршрутных такси на 50%, или 2 гривны до 6 гривен/поездка с 9 ноября. Соответствующее решение подписал мэр Херсона Владимир Миколаенко, передают Украинские Новости.

Сообщается, что новый тариф будет действовать во всех маршрутных такси с 4:30 до 20:00. При этом с 20:00 до 23:00 стоимость проезда составит 8 гривен/поездка.

Также с 1 сентября по 1 июня (в том числе выходные) горсовет рекомендовал водителям маршруток брать плату за проезд со школьников 3 гривны/поездка при предъявлении ученического билета. В Херсоне проживает 290 тыс. человек.

Как сообщала "Страна", жители Тернополя перекрыли дорогу в центре города из-за высоких цен на проезд.

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Мы писали, что в маршрутках Киева повысят цены на проезд уже в ближайшее время - повышение составит от гривны до трех.