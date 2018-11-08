Американская певица Тейлор Свифт арендовала сразу два украинских транспортных самолета Ан-124, чтобы перевезти концертное оборудование в Окленд, Новая Зеландия. Об этом сообщил авиационный энтузиаст Виталий Трубников в Facebook.

Фото: facebook.com

Концерт Свифт состоится в Mount Smart Stadium в Окленде. Этот стадион способен вместить 47 000 зрителей. По данным касс, билеты на концерт почти распроданы.

После Новой Зеландии концерты Свифт пройдут в Токио, Японии. Там запланированы два концерта 20 и 21 ноября, билеты на них также почти раскуплены.

В сети также опубликовали видео приземления одного из Ан-124 в аэропорту Окленда.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Антонове" рассказали о сложностях производства самолетов без российских комплектующих.

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