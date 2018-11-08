Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту угроз убийством киевской студентке Наталье Бурейко. Об этом Украинским Новостям сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Внесено в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч 1 ст 129 (угроза убийством)", - сказала она.

Расследование поручено проводить Управлению Службы безопасности в Киеве и Киевской области. Столичная прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство.

Ранее студентка Бурейко подала заявление об угрозах и преследованиях Александра Варченко в прокуратуру. Чиновник МВД Варченко отрицает домогательство к киевской студентке и переписку с ней и в Facebook написал, что подал заявление в полицию.

Напомним, жена замешанного в секс-скандале Варченко назначена и.о. директора Госбюро расследований, она считает скандал с ее мужем направленным против нее. Также в СМИ появилась информация, что секс-скандал с полицейским и студенткой связан с битвой политиков за влияние на Госбюрорасследований.

Напомним, 7 ноября студентка Наталья Бурейко написала в Facebook, что заместитель департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Варченко приставал к ней, а после отказа и вовсе угрожал расправой. По словам девушки, она познакомилась с Варченко в Tinder, а после отказа продолжить общение он слал ей смс-сообщения с информацией о ней и ее родственниках, а также отправил ей букет и коробку куриных лапок.

По словам Александра Варченко, данная ситуация - "чудовищная информационная атака" на него, а он не знаком с Бурейко.