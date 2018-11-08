Установлены данные стрелка, который открыл огонь по посетителям бара в Калифорнии. Им оказался 29-летний Дэвид Ян Лонг (David Ian Long). Об этом сообщает ABC News.

По данным источников в правоохранительных органах, стрельбу в заведении Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс. По словам соседей, Дэвид Ян Лонг обычно представляется именно вторым именем.

Как передает Associated Press, нападавшему 29 лет. Перед тем как открыть стрельбу, он использовал дымовую шашку. По данным журналистов, он использовал пистолет калибра .45. Источники ABC News сообщили, что это был Glock и оружие было приобретено легально.

Дэвид Ян Лонг (David Ian Long)

Во время нападения в заведении находились сотни людей. Большинство из них смогли убежать, некоторые для этого выпрыгивали из окон второго этажа.

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