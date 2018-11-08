В Египте из аэропорта Шарм-эль-Шейха вторые сутки не могут вылететь в Украину около 200 украинских туристов - клиентов туроператора Join Up. Об этом сообщает "Громадське".

По словам одного из туристов Александра, их рейс должен был вылететь 7 ноября в 19:10, но представители перевозчика Yanair заявили, что в самолете "произошла драка", поэтому он не полетит.

"Нас заселили в плохой отель - "клоповник", а сегодня (8 ноября, - Прим. Ред.) сказали, что мы вылетим в Украину", - рассказал Александр.

По его словам, туристов привезли в аэропорт, но опять не отправили в Украину.

"Хотели заселить снова в "клоповник", но люди поднялись и сказали, что не поедут туда. Нам сначала угрожали полицией как представители перевозчика Yanair, так и представители туроператора Join Up, а затем пообещали нормальный отель. Сейчас мы едем туда", - отметил Александр.

В компании Join Up подтвердили, что туристы не вылетели из Египта.

"Туристам было предоставлено размещение в отеле, конечно, за счет компании. Часть туристов уже сегодня отправляется (в Украину, - Прим. Ред.) рейсом в 19:00, а вторая часть - также сегодня в 21:40", - сообщили в Join Up.

В пресс-службе туроператора отметили, что не получали жалоб от туристов касательно отеля. О причинах задержки рейса в Join Up заявили, что это не входит в их компетенцию и нужно обращаться к перевозчику.

Ранее "Страна" писала о том, что из египетской Хургады двое суток не могли вылететь 150 украинских туристов с маленькими детьми.

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