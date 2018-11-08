Первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко назвала переписку своего мужа Александра Варченко со студенткой Натальей Бурейко с использованием угроз фейком и провокацией против нее самой. Об этом сообщает "Громадське".

"Мой муж никакого отношения к этому не имеет. Он не знает эту девочку и он никогда на сайте знакомств не был и не общался ни с кем", - говорит Ольга Варченко.

Она утверждает, что фото ее мужа для создания профиля в социальной сети Tinder взяли его персональной страницы в Facebook. Правда, сейчас эта страница закрыта.

"Сейчас все говорят, что он якобы создал страницу, чтобы написать опровержение этой новости (Варченко опубликовал опровержение своей причастности к скандалу со студенткой - прим. ред.). Однако его страница в Facebook была создана еще в 2015 году. Закрыл он ее вчера, потому что там есть публикации фото нашего ребенка. Вчера ребенок тоже прочитал об этом всем. И всю ночь поступали угрозы, в том числе, и мне от других женщин", - рассказала Варченко.

По ее мнению, это провокация, связанная с ее профессиональной деятельностью. Более того, Ольга Варченко говорит, что "знает, кому это выгодно, но к установлению этих лиц их фамилии не называть".

"Такие провокации - это изящные вещи, дорогостоящие. Это новый уровень грязных кампаний. Сейчас Александр Варченко обратился в Департамент внутренней безопасности Нацполиции, написал соответствующий рапорт, чтобы провели служебное расследование. Насколько мне известно, Наталья (Бурейко - прим. ред.) Так же обратилась в прокуратуру города Киева также с соответствующим обращением", - говорит Ольга Варченко.

Напомним, 7 ноября, на странице пользователя Facebook Натальи Бурейко появилось сообщение об угрозах и домогательства со стороны заместителя главы департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко. Мужчина якобы угрожал ей в соцсети Tinder. Сам Варченко назвал эту информацию проповокацией и заявил, что его аккаунт взломали.

Также мы сообщали, что 8 ноября Бурейко сообщила, что подала обращение об угрозах в прокуратуру.