Верховная Рада приняла законопроект № 0203, которым ратифицировала Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и Кредитное соглашение между Украиной, Нацбанком и ЕС о получении макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. "За" проголосовали 242 народных депутата.

Законопроект необходим, чтобы для Украины вступили в силу международные договора о получении кредита в размере 1 млрд евро. Согласно договору, макрофинансовую помощь предоставят двумя траншами - по 500 млн евро каждый.

Напомним, 14 сентября Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании и Кредитном соглашении ЕС с Нацбанком о программе макрофинансовой помощи ЕС на сумму 1 млрд евро. Меморандум о взаимопонимании определяет перечень мероприятий по реализации структурных реформ в управлении государственными финансами. Идет речь также о надлежащем управлении и борьбе с коррупцией, секторных реформах, социальной политике и менеджменте в государственных компаниях. Программа макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине в размере 1 млрд евро предусматривает 18 условий, шесть из которых необходимо выполнить для первого транша и 12 - для второго.

Ранее "Страна" рассказывала, зачем Киев занял деньги под рекордные проценты, не дожидаясь транша МВФ.