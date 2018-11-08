В сети продолжает набирать обороты скандал с обвинениями студентки в адрес чиновника из нацполиции. Наталья Бурейко пожаловалась в соцсети, что заместитель департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Варченко приставал к ней, а после отказа угрожал ей и ее близким. Александр Варченко является мужем первого заместителя главы Госбюро расследований Ольги Варченко.

По словам девушки, со своим преследователем она познакомилась в приложении для знакомств Tinder. "Страна" рассказывает, что известно об этом приложении.

Что такое "Тиндер"

Tinder является одним из самых популярных приложений, которые используются для знакомств. Его название переводится с английского языка как "фитиль". Программа появилась в 2012 году как адаптация более раннего приложения Grindr, которое служило для знакомств людей нетрадиционной ориентации. Приложение частично платное и работает только с привязкой к профилю в Facebook.

Чаще всего им пользуются для поиска одноразовых или краткосрочных сексуальных связей, но многие используют его и для поиска серьезных долгосрочных партнеров.

Приложение показывает пользователю профили других членов сообщества, которые находятся в заданном радиусе расстояния и попадают под установленные параметры. Профиль показывает фотографии пользователей и их краткие биографии. Если человеку, просматривающему профили других пользователей, кто-то понравится, он проводит пальцем вправо по экрану, если нет – влево. Это движение называется "свайп". Если пользователи взаимно понравились друг другу, то появляется возможность переписки.

Премиум-подписка Tinder снимает ограничение по количеству "свайпов" в приложении. Число пользователей Tinder с платной подпиской в третьем квартале 2018 года достигло 4,1 миллиона. По статистике, в приложении пары совпадали более десяти миллиардов раз.

Отзывы пользователей

В сети имеется множество статей о том, что приложение не оправдывает, надежд, которые на него возлагают – в частности, далеко не все беседы заканчиваются свиданиями, да и свидания не всегда удачны. Однако люди ищут там не только сексуальных отношений – многие просто любят заводить знакомства в путешествиях и проводить время с новыми людьми без интимного продолжения. Вот некоторые из рассказов об использовании Tinder.

"В путешествиях тиндер – спасение от скуки: всегда умудрялась находить там неглупых обходительных мужчин. Но дома с иностранцами какая-то беда. Один сорок минут жаловался, что в счет в баре внесли дорогой джин, а он заказывал обычный. Второй отыскал меня в фейсбуке и покрыл матом за то, что я полдня не отвечаю".

"Вообще в тиндере очень много губ и бровей, но очень мало адеквата. Это как инстаграм: у некоторых цель – собрать побольше лайков".

"Я сходила на несколько удачных свиданий, нашелся даже приятный попутчик для поездки в горы. Но в основном попадались мужчины верхом на морском котике и в костюме аравийского принца, облысевшие красавцы в адских прыщах и ребята ростом метр сорок на фоне кислотных спорткаро­в – наверня­ка чужих. Отдельный разговор - турки в огромном количестве. Спасибо, тиндер, за аниматора Салима в 1400 км от меня".

"Большинство пользователей приложения действительно непринужденные и открытые. Да, часто случаются разговоры ушедшие в никуда, встречи, которые отменяются за день до назначенного срока, это немного расстраивает. Но надо просто идти вперед и меньше об этом думать, вы же просто случайные прохожие, не больше".

"Особо упорные женщины вынуждали меня с ними встречаться, хотя я ничего не обещал и планировал секс на одну ночь. Надо в описании профиля отмечать, что встреча не равно гражданский брак. Правда, с одной девушкой я до сих пор вижусь: никаких обязательств, но не все устраивает".

"Прилетаю в Москву по делам, открываю тиндер - одни красотки, и все готовы видеться прямо сейчас. В Киеве тоже гуляй - не хочу. Но есть нюанс: чем больше всего я оплачу, тем больше мне за это положено. Я из Торонто, у нас все немного иначе. Для меня не проблема угостить женщину, но вводить в привычку полный пансион я не готов".

Чем удивляет Tinder

Недавно секс-работницы стали массово жаловаться, что Tinder не дает им устраивать личную жизнь. Профили пользовательниц были удалены, хотя сами они утверждают, что искали не клиентов (что запрещено условиями сервиса), а отношения. В частности, 30-летняя Клементина из Ванкувера рассказала: "Моему аккаунту в Tinder уже несколько лет. Эскорт стал моей полноценной работой девять месяцев назад. Я решила изменить данные в своей анкете, чтобы сразу отбросить молодых людей, которых смущает такая профессия". Девушка объясняет, что попросту хотела быть честной и не указывала в профиле, что ищет клиентов. Аналогичные истории рассказали и другие девушки. Они заявляют, что приложение дискриминирует их из-за работы.

Еще одна новость, которая всех удивила, - о том, что в Тиндере стал очень популярным аккаунт секс-куклы. Режиссер Джимми Мехель зарегистрировал в Tinder куклу по имени Harmony и начал ставить лайки всем мужчинам подряд.

Отклик был очень активным. Всего за два часа кукла понравилась 92 пользователям. В профиле Harmony было написано, что она анатомически точный, способный заниматься сексом робот с самым продвинутым искусственным интеллектом. В переписке режиссер задавал мужчинам один и тот же вопрос: "Вы бы занялись сексом с роботом?" Из 57 ответивших на вопрос, 32 человека написали, что готовы, и только 25 ответили отказом.

Также в этом месяце пожилой пользователь социальной сети Tinder Эмиль Рателбанд из Нидерландов подал в суд на местные власти с требованием сделать его моложе. 69-летний мужчина позиционирует себя как 49-летнего. Он утверждает, что как трансгендеры могут изменить свой пол, так и он имеет право получить новую дату рождения. Однако местные власти отказали пенсионеру в его просьбе, после чего он подал на них в суд. В случае если ему изменят возраст, он получит больше возможностей для покупки недвижимости, поиска новой работы и знакомств с девушками. Рателбанд считает, что подвергается дискриминации из-за своего возраста.

А в России недавно Tinder пытались запретить. В октябре такое предложение высказала глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. "Мы дружили, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да", - возмущалась она.

А весной этого же года на приложение ополчился скандально известный депутат Милонов, который назвал Tinder каталогом проституток. Он заявил, что когда он пробовал пользоваться приложением (разумеется, исключительно в качестве эксперимента), то ему поступали только коммерческие предложения, а заводить с ним отношения бесплатно никто не захотел.