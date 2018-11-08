В Украинской православной церкви (МП) заявили, что Генштаб ВСУ весной 2018 распорядился не допускать ее капелланов (священников) в воинские части. Об этом говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

"Директиву Генштаба ВСУ с грифом "ДСП" (для служебного пользования) не допускать капелланов Украинской Православной Церкви в военные части получили все командиры еще весной 2018", - сообщил заместитель Председателя отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук).

Также, по его словам, были сформированы списки с именами священников Украинской Православной Церкви, которых назвали "участниками гибридной войны". Документы разослали из Генштаба на места.

"Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к личному составу. Знаете, руководство ВСУ и СБУ просто прикрывает свои незаконные действия по капелланам УПЦ грифом "для служебного пользования". Наши права и права нашей паствы ограничивают, руководствуясь голословными обвинениями и клеветой, и при этом не дают возможности это опровергнуть", - возмущается отец Лука.

Священник рассказал, что почти 10 лет он вместе с еще одним клириком УПЦ протоиереем Вячеславом Литвиненко занимался окормлением военнослужащих полка Президента и именно религиозная община УПЦ восстанавливала здание разрушенного храма, на месте которого была свалка.

"И сегодня сюда назначают нового капеллана, а нам говорят, что наших услугах больше не нуждаются, - отметил отец Лука. - Отец Вячеслав почти три года провел в АТО, в горячих точках и, несмотря на это, его кандидатуру даже не рассматривали".

Похожая ситуация и в других регионах Украины. В Одессе курсантов лишают прав молиться в храме военной академии, который закрыли в августе 2018 года. Тоже самое произошло и в Житомирском военном институте имени С.П.Королева, где несли послушание капелланы УПЦ.

На настоятеля храма Ильи Муромца при военном госпитале в Белой Церкви протоиерея Димитрия Марандюка тоже оказывается давление. "Священник несколько лет служил капелланом при мобильном госпитале в зоне АТО, совершил более 50 поездок в зону боевых действий и был награжден почетным знаком "Патриот Украины"", - добавил архимандрит Лука.

"Украинская правда" обратилась с запросом относительно такой директивы в Управление коммуникаций и прессы Mинистерства обороны Украины.

Тенденция предоставления приоритета, например Греко-католической церкви, перед Украинской Православной Церковью в назначении капелланами, вопреки желанию самих военнослужащих, появилась давно.

Председатель отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин еще в апреле 2017 сообщал, что владеет информацией о том, что в Генштабе негативно реагируют на просьбы из частей о назначении капелланами священников Украинской Православной Церкви.

Как сообщала "Страна", у Варфоломея заявили, что не признавали Киевский патриархат и УАПЦ. Единственной канонической православной церковью в Украине остается УПЦ (МП).

Также Порошенко напомнили, что миллионы верующих УПЦ МП - граждане Украины.