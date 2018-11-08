В Киеве закрыли на вход станцию метро "Вокзальная". Причиной закрытия стала неисправность эскалатора. Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в соцсети.

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход. Технеисправность эскалатора. Специалисты вфясняют причины остановки оборудования. Два работающих эскалатора вывозят пассажиров на выход. Об открытии станции будет сообщено дополнительно", - говорится в текста поста.

Скриншот: facebook.com/ "КП Київський метрополітен"

Напомним, четверг, 8 ноября, в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский", который начнется в 20.00 в Киеве будут временно закрыты три станции метро. Перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход.

Обновление. Около 18:00 "Вокзальную" открыли на вход.

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