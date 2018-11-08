Пользователи автомобилей на номерах с европейской регистрацией из организации "АвтоЕвроСила" (АЕС) хотят создать свою политическую партию. Об этом заявил один из организаторов сегодняшней акции под Верховной Радой, сообщает Depo.ua.

Он предложил создать политическое движение на базе организации "АвтоЕвроСила", чтобы отстаивать интересы "бляхеров" в парламенте и других органах власти. Правда, большинство руководителей отделений организации в регионах отказалась от этой инициативы, требуя активных действий уже сегодня.

В частности, представитель АЕС заявил, что местные активисты в ближайшее время перекроют трассу международного значения "Киев-Москва".

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8487 о растаможке авто на еврономерах.Однако "евробляхерам" этот закон не понравился, поэтому они устроили потасовку под Радой и забросали яйцами народного депутата.