Верховная Рада одобрила увеличение штрафов за нерастаможенные авто, в том числе с номерами ЕС (т.н. "евробляхами"). Соответствующий законопроект №8488 был принял во втором чтении и в целом.

Документ представила глава профильного комитета, представитель "Блока Петра Порошенко" Нина Южанина. "За" проголосовали 245 народных депутатов.

По словам Южаниной, законопроектом предполагается увеличение действующих штрафов "до более значимых сумм". Также нивелируется норма, которая позволяла нарушать все время в течение года таможенные правила и быть привлеченным к ответственности только один раз за 8500.

"Большие штрафы призваны для того, чтобы избежать таких нарушений, которые сейчас наблюдаются в стране", - заявила она.

В Административном кодексе Украины предусмотрели, что управление автомобилем, который с нарушением ввезли в Украину в режиме транзита повлечет штраф 8500 грн, а повторное нарушение в течение года - 17 тыс. грн с лишением права управления на один год с платным изъятием авто или без.

Штраф 34 тыс. грн предусмотрен за передачу машины, которую ввезли в Украину в режиме транзита. Санкций не будет, если в транспорте находится человек, который ввез машину на территорию государства.

Если машину доставили в органы доходов и сборов с опозданием до суток - предполагается предупреждение или штраф 170 грн (на это дается 5 суток в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни или же 10 суток). При повторном нарушении в течение года или задержке до 10 суток - штраф 3400 грн. Задержка на срок до 20 суток или утрата документов на авто или опоздание в их предоставлении до 10 суток - 8500 грн.

В случае опоздания с доставкой в органы доходы и сборы транспорта коммерческого назначения на срок более 20 суток, потеря авто или выдача его без официального разрешения - повлечет штраф 1700 грн.

Штраф в размере 85 тыс грн повлечет задержка доставки в органы доходы и сборы личного или коммерческого транспорта на срок от 20 до 30 суток. Если срок задержки больше месяца, транспорт был потерян или раскомплектован - предусматривается штраф 170 тыс. грн или конфискация транспорта.

Также вводится еще один блок штрафов для случаев, когда превышен срок временного ввоза личного или коммерческого авто.

Если машина незаконно задержалась в Украине на срок до 3 суток - предупреждение или штраф в 850 грн .

. Повторное нарушение в течение года, превышение срока временного ввоза в Украину автомобиля на срок до 10 суток - предусматривает штраф 5100 грн .

предусматривает . Превышение срока временного ввоза личного или коммерческого авто или вывоз товаров, кроме личного транспорта, - предусматривает санкции в виде штрафа 17 000 грн .

. Задержка в ввозе или вывозе товаров, кроме личных авто, больше чем на 20 суток, - повлечет штраф в размере 34 000 грн .

. Превышение срока временного ввоза личного или коммерческого транспорта в Украину на срок от 20 до 30 дней предусматривает штраф в размере 85 тыс. грн .

. Задержка более чем на 30 дней, потеря или раскомплектация личного или коммерческого транспорта повлечет штраф 170 тыс. грн или конфискацию авто.

Дела обо всех этих нарушениях будут рассматривать органы доходов и сборов.

Предусмотрено, что в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона таможенное оформление легковых авто на еврономерах, ввезенных с начала 2015 года, осуществляется согласно временному порядку, который утвердит правительство. Однако чтобы растаможить машину, нужно будет оплатить штраф 8500 грн.

Большинство норм закона вступят в силу на следующий день после официальной публикации.

Как сообщала "Страна", владельцы авто с "евробляхами" недовольны законом, который сегодня приняла Верховная Рада для урегулирования ситуации с ввозом подержанных авто в Украину. По их словам, депутаты установили слишком высокую цену за легализацию автомобилей, ввезенных из-за границы.

Напомним, что "евробляхерам" дали 90 дней на растаможку авто со скидкой 50%.