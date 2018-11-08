Вечером 8 ноября в работе "ПриватБанка" произошел сбой. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает Лига.net.

По состоянию на 16:30 8 ноября в онлайн-системе "Приват24" не проводились переводы с карты на карту и другие счета. Жалобы на некорректную работу приложения возникли еще около 16:00. В банке пообещали в ближайшее время устранить причины и последствия сбоя.

Также сообщается о проблемах в работе платежных терминалов, которые обслуживаются "ПриватБанком".

Напомним, 12 октября в работе банка уже наблюдались проблемы. Тогда украинцы жаловались, что у них не проходит оплата, также не работали терминалы.

Также мы писали, что подобные проблемы возникали 4 октября. Тогда в "Приватбанке" заявили, что работа онлайн-сервисов и сайта была нарушена из-за аварии.