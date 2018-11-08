Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и его ближайший соперник британец Тони Белью на пресс-конференции перед боем провели традиционную дуэль взглядов.

Ни Усик, ни Белью не стали первым отводить взгляд друг от друга. По предложению нашего боксера они повернулись к камерам одновременно, на "раз-два-три".

Бой назначен на поздний вечер 10 ноября. В Англии, на Manchester Arena, украинцу предстоит провести первую защиту своих титулов - WBA, WBC, IBF и WBO.

В Украине в прямом эфире поединок Усик vs Белью покажет канал "Интер". Здесь, 10 ноября, в 22.30, начнется программа "Большой бокс".

Видео: facebook.com/LOMUS / Lomachenko & Usyk Boxing Fans / Ломаченко & Усик

Как сообщала "Страна", на бое между Усиком и Белью будет аншлаг. Продано 95% билетов.

Самые дешевые пропуска были раскуплены в считанные часы после старта продаж и сейчас продаются на специализированных британских билетных сервисах перепродаж по цене до четырех номиналов.

Отметим, что Владимир Кличко не исключил возвращения в профессиональный бокс.