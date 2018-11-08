7 ноября в Сан-Франциско компания Samsung представила свой долгожданный складной телефон с гибким экраном Infinity Flex Display. Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщает издание, во время презентации компания призвала разработчиков Android начинать писать приложения для нового устройства. Предполагается, что у новых складных телефонов в развернутом виде будут экраны, как у небольших планшетов, их диагональ составит 18,5 см, а благодаря гибкости они не потеряют своей мобильности.



Фото: TechCrunch

Во время презентации старший вице-президент по маркетингу мобильных продуктов Samsung Джастин Денисон не позволил представителям медиа или разработчикам прикоснуться или увидеть прототип вблизи. Устройство будет выпущено начале следующего года. К массовому производству компания подготовится в ближайшие месяцы.



Фото: GSMinfo.nl

Отметим, что Samsung является одним из немногих разработчиков, работающих над складными телефонами. Второй такой компанией является Huawei, которая заявила, что планирует запустить смартфон 5G со складным экраном в середине 2019 года.

Впрочем, первой оказалась куда менее известная китайская компания Royole, которая на прошлой неделе уже представила складной телефон с системой Android и большим экраном по цене около 1300 долларов.

Видео: YouTube/ TechDroider

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