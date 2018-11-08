В Запорожье местный житель пытался с помощью почтовой курьерской службы переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям, которые подлежат обязательному экспортному контролю. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Запорожья пытался переправить в Восточную Азию комплектующие к авиационным двигателям, которые используются в военной и гражданской авиации. Для этого он воспользовался одной из международных курьерских служб доставки", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ в ходе санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника задокументировали отсутствие у мужчины разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины на осуществление международных передач этой группы товаров.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Фото: ssu.gov.ua

"Продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения изъятых товаров военного назначения и других лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в СБУ.

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