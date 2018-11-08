В МИД Украины подтвердили выдачу агремана (разрешения) венгерскому дипломату Иштвану Ийдярто. Он назначен новым послом Венгрии в Киеве.

"Да, подтверждаем, что получил", - сказала спикер МИД Украины Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, 8 ноября.

Балинт Иштван Ийдярто (István Íjgyártó, родился 26 декабря 1963 в Берегово Закарпатской области, СССР). Ещё в советское время перебрался в Будапешт. Окончил Будапештский университет, филологический факультет. Владеет русским, английским, румынским и французским языками.

Работал в НИИ демографии Центрального статистического управления (ЦСУ) Венгрии, правительстве Венгрии. 1991 приглашенный научный сотрудник (visiting fellow) в Конгрессе США 1993-1998 годах член официальных делегаций Венгрии участвовавших в переговорах и заключавших двухсторонние соглашения с Румынией, Словакией, Словенией, Румынией, Россией и Украиной. 1995-1998 наблюдатель в рабой группе ООН по меньшинствам (Женева) Представитель Венгрии в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Заведовал отделом политического анализа в Министерстве по делам венгерских общин. В 2000-2004 годах являлся посом Венгрии в Румынии. С 2010 по 2014 годы был послом Венгрии в России и в Узбекистане (с резиденцией в Москве).

Государственный секретарь МИД Венгрии. Женат, два сына.

Фото: gte-forum.com

Как сообщала "Страна", Киев не будет создавать проблем новому послу Венгрии. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Ожидается, что уже в этот четверг, 8 ноября, Иштван Ийдярто прибудет в Киев и фактически начнет свою дипломатическую миссию в Украине. Вручение верительных грамот, по данным источников, планируется уже в ближайшие недели, точно до конца ноября.

Напомним, что на прощание экс-посол Венгрии Эрно Кешкень пожелал украинцам мира и взаимопонимания.