На акции "АвтоЕвроСилы" под зданием парламента в Киевем митингующие напали на народного депутата. Его забросали яйцами. Об этом сообщает РБК.

Имя пострадавшего нардепа не разглашается. Участники акции сообщили о трех задержанных. Однако, после переговоров задержанных отпустили.

Владельцы авто с "евробляхами" недовольны законом, который сегодня приняла Верховная Рада для урегулирования ситуации с ввозом подержанных авто в Украину.

По их словам, депутаты установили слишком высокую цену за легализацию автомобилей, ввезенных из-за границы. Также они утверждают, что их поправки к закону не были учтены в финальном варианте.

Один из организаторов акции предложил создать политическое движение на базе организации "АвтоЕвроСила", чтобы отстаивать интересы "бляхеров" в парламенте и других органах власти.

Однако большинство руководителей ячеек организации в регионах отказалась от этой инициативы, требуя активных действий уже сегодня. Представитель "АвтоЕвроСилы" заявил, что местные активисты в ближайшее время перекроют трассу международного значения "Киев-Москва".

Фото: rbc.ua

Депутатов, которые выходили посмотреть, что происходит перед парламентом, толпа встретила нецензурной бранью.

Ситуация перед парламентом напряженная. Здание Верховной Рады охраняют несколько сотен бойцов Национальной гвардии и спецназовцев. Здание парламента окружили до тысячи митингующих. Движение по улице Грушевского возле Рады перекрыто автомобилями на еврономерах.

Ранее "Страна" писала о том, что "евробляхерам" дали 90 дней на растаможку авто со скидкой 50%.

Также мы сообщали, что Рада легализовала авто на "евробляхах". Как будет считаться сумма акциза.