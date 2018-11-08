Несколько недель назад в одной из киевских школ произошло ЧП. Первоклассницу ударило током в школьной столовой. Об этом со ссылкой на мать девочки пишут "Факты".

По информации издания, происшествие случилось после первого урока, первоклассница Аиша прикоснулась к металлическому столу с подогревом, который стоял в столовой, и ее ударило током.

Мать девочки Марина Сулиман утверждает, что узнала о случившемся от учительницы, которая позвонила ей и сообщила о необходимости забрать ребенка, потому что ему стало плохо. В момент, когда женщина пришла в школу, возле здания стояло две машины скорой помощи, сама Аиша лежала на столе в столовой, куда вбежала взволнованная мать.

Ребенок не дышал, а его глаза были залиты кровью. По словам женщины, она находилась в таком состоянии 23 минуты, а врачи даже зафиксировали клиническую смерть.

Марина Сулиман сообщает, что ее дочь реанимировали. О том, что причиной происшествия стал ток, ей рассказали родители одноклассников Аиши, учительница все отрицала.

Директор школы Виктор Ужицкий сообщил, что знает о случившемся только со слов коллег, ведь сам в то время в этой школе еще не работал. По словам учеников, на следующий день после произошедшего в школе начали ремонт, поэтому установить, что именно находилось в столовой в момент происшествия нельзя.

После случившегося Аиша провела три дня в глубокой коме, на 16-й день ее перевели в неврологию, у нее зафиксированы серьезные повреждения мозга, она не ходит, не разговаривает и практически ни на что не реагирует. Сейчас девочка находится дома.

Полиция проводит проверку происшествия, открыто уголовное дело, но судмедэкспертизу в его рамках пока не провели.



Первоклассница Аиша. Фото: fakty.ua

Напомним, в Николаеве двухлетнюю девочку ударило током в парке аттракционов.

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