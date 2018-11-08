Во время промежуточных выборов в США 6 ноября жители штата Колорадо отдали голоса за изменение конституции штата. В частности, они поддержали полную отмену рабства, которое все еще встречается в разных формах.

Об этом сообщает CNN.

Согласно 13-й поправке к Конституции США, утвержденной в 1865 году, рабство и принудительный труд запрещены, кроме случаев, когда они являются наказанием за преступление.

Когда поправка "А" вступит в силу в Колорадо, любые формы рабства здесь будут полностью запрещены на законодательном уровне.

Такие же слова закрепились в конституциях еще 16 штатов.

По данным CNN, пока обработаны результаты 80 процентов избирательных участков. По предварительным данным, 65 процентов избирателей отдали голоса за изменения конституции штата. По словам спикера правительства Колорадо Линн Бартелс, нет сомнений в том, что поправка будет принята.

Попытка внести изменения в текст документа была предпринята в 2016 году. Тогда формулировка оказалась "слишком размытой", и избиратели не поняли, голосуют ли они за или против рабства, сообщает телеканал.

По результатам промежуточных выборов 6 ноября губернатором Колорадо впервые в стране избрали открытого гомосексуала. Им стал бывший ранее мэром Денвера Джон Хикенлупер.

Как сообщала "Страна", на Прикарпатье банда два года продержала в рабстве 32 человека.

Также известно, что в Польше задержали организатора трудового рабства для украинцев.