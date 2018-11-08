В Тверской области России погиб пилот вертолета Ми-8 во время жесткой посадки. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. Один из членов экипажа, по предварительным данным, пилот, скончался", - сказал источник. По его данным, еще три человека, находившиеся на борту, получили травмы. Среди них - представитель заказчика. Сообщается, что вертолет выполнял облет трубопровода. Инцидент произошел из-за технической неисправности. В региональном главке МЧС РФ отмечали, что в получившем серьезные повреждения вертолете оказался зажат бортмеханик.

В то же время, в Архангельской области России самолет Ан-2 с 14 людьми на борту совершил жесткую посадку в лесу в нескольких километрах от аэродрома Васьково. По информации МЧС РФ, причиной ЧП стало обледенение. Только по счастливой случайности люди остались живы.

Фото: t.me

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