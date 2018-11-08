В соответствии с законопроектом №8487, который на заседании Верховной Рады 8 ноября поддержали 250 народных депутатов, у владельцев автомобилей на еврономерах будет 90 дней на растаможку своих авто с 50% скидкой. Об этом со ссылкой на председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину пишет РБК.

Отметим, что ранее период льготной растаможки составлял 60 календарных дней. Изменение в проект закона было внесено перед голосованием по инициативе коалиции.

Также, по словам Южаниной, при формировании ставки акцизного налога были учтены требования активистов, которые несколько дней подряд проводили акцию протеста под Верховной Радой.

Она отметила, что стоимостный коэффициент, заложенный в новой формуле, присутствует всегда. "30% - это пошлина и НДС, которая платится от стоимости автомобилей. Стоимость автомобилей новых не занижается - она ​​идет от заводов-производителей. То есть, 30% от стоимости, которая дополнительно оплачивается. Во-вторых, нам активисты говорили, что они соглашаются на ставку акцизного налога в размере до 400 евро. Мы как раз такую ​​ставку и сделали", - сказала Южанина.

Отметим, что, в соответствии с принятым законопроектом, базовая ставка для автомобилей на бензиновом двигателе будет составлять 50 евро, на дизельном - 75 евро. Чтобы определить размер акцизного налога, необходимо умножить размер ставки на коэффициент двигателя и коэффициент возраста автомобиля.

Напомним, евробляхеры провели свой митинг, заблокировав центр Киева.

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