В США одиннадцатилетний мальчик угнал машину у матери из-за отобранной PlayStation. Полиция Огайо погналась за джипом, который несся со скоростью больше 110 км/час и игнорировал светофоры.

Угонщика поймали. Об этом сообщает NBC.

Его мама рассказала полиции, что уже ложилась спать, когда заметила пропаду ключей. Вскоре позвонил муж, который рассказал, что видел их внедорожник на одной из дорог.

Женщина добавила, что мальчик, очевидно, был сильно расстроен и страдает от поведенческих и эмоциональных проблем.

В полиции штата уточнили, что им пришлось преследовать юного угонщика несколько миль, но притормозить, узнав, что за рулём ребёнок. В итоге он остановился сам, попав в небольшое ДТП. Как заявил сам пацан в больнице, "он даже не обратил на аварию внимание".

Видео: youtube.com/Inside Edition

При этом Nypost отмечает, что в октябре прошлого года этот же подросток устроил такую же погоню с копами по той же самой причине.

В Техасе на днях подросток тоже угнал машину у родителей, но не из-за приставки, а чтобы покатать девушку. Правда, мать поймала его прямо на дороге, а подруга, вместо того чтобы лицезреть крутого парня, увидела самую эпичную порку.

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