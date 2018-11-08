Киеву не хватило всего одного дня, чтобы повторить рекорды 2008 и 2013 года по длительности безморозного периода. В те годы он длился 223 дня.

В 2018 году синоптики зафиксировали в столице Украины первые в нынешнем сезоне морозы 8 ноября. В этом году безморозный период длился 222 дня и таким образом рекорд остался непобитым. Но в любом случае морозы отсутствовали гораздо дольше, чем это предусмотрено климатической нормой (188 дней). Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В обсерватории рассказали, что наиболее короткие безморозные периоды в Киеве были зафиксированы в 1902 и 1944 годах - по 144 дня, а самые длинные - 223 дня - в 2008 и 2013 годах. Данный показатель всего на один день длиннее показателя этого года.

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