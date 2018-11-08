С 1 ноября в Украине стали действовать льготы на жилье для полицейских. Теперь им компенсируют средства за аренду квартир. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД.

По словам министра, льготы заработали с 1 ноября частично, в полном объеме программа будет запущена с 1 января 2019 года. Аваков подчеркнул, что это первый, но не последний "мотивационный пакет для полицейского".

Сообщается, что полицейские, которые несут службу в районном центре, будут получать 1900 - 2900 гривен на аренду квартир, в областном центре сумма будет варьироваться от 2900 до 4300 гривен.

Кроме того, в рамках программы зарплата полицейских должна вырасти на 30%, также предусмотрены введение системы получения собственного жилья после 2 лет службы на основании ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов со стороны министерства и бонусного погашения до 40% лизинга МВД за выслугу лет.

Инфографика: mvs.gov.ua

Напомним, сельским учителям Украины собираются дать льготы на жилье с отоплением и электричеством.

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