В ООН сообщили, что нацеленные на полную торговую блокаду Ирана санкции, введенные США, являются экономической войной против рядового иранского населения. Под угрозой оказались даже гуманитарные грузы.

Об этом заявил спецдокладчик СПЧ ООН по влиянию санкций на права человека Идрисс Джазаири в связи с введением США санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает в четверг, 8 ноября, РИА Новости.

Он отметил, что необходимо принять меры по защите гражданских лиц во время подобных экономических блокад.

"Я глубоко озабочен тем фактом, что беднякам приходится нести на себе груз от этих действий (санкций). Все больше людей теряют свою работу, пока страдает экономика. Право государств не соглашаться друг с другом должно уважаться, но нарушение прав человека обычных людей не должно быть использовано как средство политического давления на государство. Это незаконно с точки зрения международного законодательства в области прав человека", - заявил он.

По словам Джазаири, после введения США санкций против Тегерана доставка в Иран гуманитарных грузов и предметов первой необходимости осложнилась несмотря на то, что для этих товаров были сделаны исключения.

В частности, поставки продовольствия и лекарств в Иран из-за санкций задерживаются, так как банки, страховщики и транспортные компании теперь должны получать дополнительные разрешения.

Также сообщалось о том, система SWIFT для международных транзакций запретила доступ для некоторых иранских банков, что делает бессмысленным исключение из санкций ряда товаров, за которые нельзя будет заплатить, считает эксперт.

Эксперт ООН подчеркнул, что даже во время войны, согласно женевским конвенциям, должна быть обеспечена защита мирных граждан, обеспечен их доступ к продовольствию, медицинским услугам и другим гуманитарным нуждам.

По его словам, государства должны принять декларацию, которая запретит использование санкций во вред мирным гражданам и защитит людей во время экономических блокад. В этой связи Джазаири предложил стать посредником между США и Ираном, чтобы согласовать обеспечение беспрепятственных поставок в Иран продовольствия, лекарств и других товаров гуманитарного характера.

Как сообщала "Страна", Министр иностранных дел Германии предупредил, что "если экономика Ирана потерпит крах, это приведет к дестабилизации всей страны".

Немецкий политик намерен продолжать работу над мерами в рамках ЕС, которые позволят европейским компаниям продолжать торговлю с Ираном, несмотря на американские санкции.

Отметим, что власти США включили в список санкций против Ирана даже закрывшийся банк и затонувшее судно.