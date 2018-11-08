Нацполиция проводит проверку обнародованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах в отношении своего сотрудника Александра Варченко. Об этом сообщил 8 ноября спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет УП.

Проверку попросил провести сам Алесандр Варчено, который занимает должность заместителя начальника департамента защиты экономики Национальной полиции. "Этот сотрудник обратился с соответствующим рапортом на главу Национальной полиции с просьбой провести проверку этих фактов. После проведения проверки, исходя из ее результатов, будет принято дальнейшее решение", – сказал Тракало.

В четверг также стало известно, что столичная прокуратура получила обращение от имени гражданки Натальи Бурейко о угрозы и преследования от лица, в соцсетях пользуется именем Александр Варченко. "Обращение от имени этой девушки оставили сегодня утром в ящике для обращений граждан. Сейчас это заявление находится на регистрации", – сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Масимец. Она пояснила, что прокуратура не может проводить расследование, однако проверит, содержит ли обращение Бурейко информацию о совершении уголовного правонарушения. "Потом, соответственно, будет решен вопрос о внесении указанных фактов в Единый реестр досудебных расследований и определена подследственность", – отметила Максимец.

Сам Варченко заверил, что не имеет отношения к угрозам в адрес Бурейко. Полицейский связывает указанные события с фактом, что его гражданская жена Ольга занимает должность заместителя председателя Государственного бюро расследований.

7 ноября пользователь под именем Наталья Бурейко опубликовал в Facebook пост с обвинениями в сторону сотрудника Нацполиции Александра Варченко. Девушка утверждает, что общалась с Варченко в приложении для знакомств Tinder. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой. Девушка написала, что мужчина, с которым она общалась, работает заместителем главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Ночью с 7 на 8 ноября в Facebook-профиле, который предположительно принадлежит Александру Варченко, появились возражения обвинений. Муж говорит, что вместе с семьей "подвергся чудовищной информационной атаки", что не знаком с Натальей Бурейко и не общался с ней ни в каких мессенджерах.

Издание пыталась получить от Натальи Бурейко дополнительную информацию о том, кто посылал ей сообщения, из каких номеров и существуют ли другие подтверждения, что она общалась именно с полицейским Варченко. Однако девушка сперва отвечала, избегая вопросов о наличии дополнительных подтверждений, а потом перестала просматривать сообщения.

Согласно данным из открытых источников и соцсетей, девушка по имени Наталья Бурейко учится на третьем курсе Киевского политехнического института. Игоря Сикорского за специальнсти "Химические технологии и инженерия".

Ранее "Страна" сообщала, что жена Варченко, которого обвинили в домогательствах к студентке, на две недели возглавит ГБР.

Также мы писали о том, что студентка, которая обвинила Варченко в домогательствах, пожаловалась на слежку.