ВТБ Банк, испытывающий серьезные проблемы, хочет поскорее покинуть украинский рынок, поскольку не исключает дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью украинского дочернего банка при сохранении существующих ограничений по судебному решению. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В банке уточнили, что на украинском рынке его задерживают обязательства перед вкладчиками.

"С точки зрения потенциала сдачи лицензии нашим банком в Украине по аналогии с нашим другим дочерним "БМ Банком", который успешно сдал банковскую лицензию, условием для сдачи банковской лицензии является выполнение всех своих обязательств перед вкладчиками", - заявил руководитель финансового департамента, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов.

В то же время банкиры сетуют на уменьшение ликвидности активов в Украине.

"Мы оспариваем решение Апелляционного суда Киева в судах высших инстанций. Если, по нашему мнению, юридическая справедливость восторжествует, все ограничения будут сняты, банк продолжит свою деятельность. С точки зрения сохранения этой юридической ситуации мы не исключаем и возможного дальнейшего ухудшения ситуации с ликвидностью", - заявил Дмитрий Пьянов.

ВТБ хотел бы сдать лицензию украинского банка, но не может этого сделать в силу судебных ограничений и выполнения всех обязательств перед клиентами.

Ранее "Страна" писала о том, что банк ВТБ де-факто прекратил расчеты.

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