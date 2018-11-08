Россия может отменить так называемые "выборы в ЛДНР", кроме того, она должна это сделать. Об этом сказано в заявлении посольства США в Украине, опубликованном на его официальной странице в Twitter.

"Это фарс, поскольку Кремль уже помазал лидеров, которые будут служить ему в качестве собственных приспешников в так называемых "ДНР" и "ЛНР"", - сказано в сообщении

Скриншот: Twitter/ U.S. Embassy Kyiv

Напомним, что так называемые "выборы в ЛДНР" должны состояться уже в это воскресенье, 11 ноября. Во время заседания Совбеза ООН представитель делегации США уже заявлял, что "выборы, устроенные Россией, мешают выполнению Минских соглашений".

А 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что влияние Москвы на сепаратистов на Донбассе не безгранично, поэтому крайне важно, кто будет "управлять" так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

А по словам первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирины Геращенко, российская делегация в Минске уже заявила о намерении признать эти "выборы".