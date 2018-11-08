Председатель Европейского Совета Дональд Туск посетит Украину в начале следующего года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко журналистам в четверг в Хельсинки (Финляндия) после конгресса Европейской народной партии (ЕНП), пишет Интерфакс-Украина.

"Я воспользовался возможностью и пригласил лидеров Евросоюза, в том числе и господина Туска, посетить Украину. Приглашение было любезно принято. И господин Туск посетит (Украину – Прим. Ред.) в начале следующего года", - сказал П.Порошенко

По его словам, ожидается очень активный диалог в преддверии саммита Евросоюза, где будет решаться вопрос о продлении санкций против России. Порошенко отметил, что почувствовал поддержку со стороны лидеров ЕС.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Туск отметил усилия президента Украины по внедрению реформ и приветствовал достижение важной договоренности с Международным валютным фондом, что будет способствовать макроэкономической стабилизации в Украине.

В контексте подготовки к выборам в Украине и Европейском Союзе в 2019 году П.Порошенко и Д.Туск признали необходимость усиления координации усилий Украины и ЕС в противодействии внешнему вмешательству со стороны России через кибератаки, дезинформацию и подрывную деятельность.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп признался Туску, что Украина его меньше интересует, чем возможность понять Россию.

Также мы писали о том, что Дональд Туск подтвердил, что решение о продлении санкции против России принято.