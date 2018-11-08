В НБУ обнародовали проекты постановлений, которыми планируется упростить перевод денег за рубеж, осуществление инвестиций на иностранных финансовых рынках и ряд других банковских операций.

Данные постановления должны обеспечить выполнение закона "О валютной либерализации". Об этом сообщает пресс-служба Центробанка Украины (НБУ).

В целом, предложенное новое валютное регулирование содержит следующие новации:

Дерегуляция инвестиций за рубеж. Бизнес и население, которое сейчас вынуждено получать лицензии для инвестирования за рубеж, сможет в течение переходного периода осуществлять их в рамках электронного лимита, который не потребует получения каких-либо разрешительных документов, а впоследствии – вообще без ограничений;

Упрощение проведения трансграничных операций населения с валютой.

В частности, место валютного контроля при осуществлении платежей за рубеж займет постфактум надзор за валютными операциями. Операции на сумму до 150 тыс грн не нуждаются в документарном сопровождении, а надзор за осуществлением операций свыше этой суммы будет упрощен.

Также для физических лиц будет повышен лимит для осуществления переводов за рубеж без открытия счета и документов – с 15 тыс грн до суммы, которая определяется Госфинмониторингом (сейчас это 150 тыс. грн), а для операций с использованием платежных карт этот лимит вообще будет отменен.

Кроме того, в отношении почтовых отправлений физлиц, вместо действующего лимита в 300 евро, начнут действовать общие правила перемещения через таможенную границу, которые сейчас устанавливают лимит в 10 тыс евро;

Расширение перечня валютных операций, доступных клиентам банков.

Клиенты получат возможность рассчитываться за валютные ОВГЗ не только в гривне, а и в валюте, а также проводить операции валютного свопа. В обоих случаях – если другой стороной является банк. Кроме того, они смогут не только покупать и продавать, а и конвертировать наличную валюту через терминалы и другие программно-технические средства банков;

Упрощение процедуры покупки валюты на межбанковском рынке для клиентов банков.

Так, сделки на суммы до 150 тыс. грн не будут требовать от юридических лиц документарных подтверждений, которые они должны предоставлять сейчас. В перспективе такой подход будет распространен на все сделки клиентов банков по покупке валюты на межбанковском рынке;

Расширение возможностей для проведения операций с банковскими металлами.

Компании соответствующей специализации смогут покупать банковские металлы без ограничений, а также получат право из ввоза-вывоза через границу (сейчас такое право есть только у банков).

Обнародованы первые три, постоянных, нормативно-правовых акта. Их задача - упростить проведения валютных операций. Ознакомиться с проектами постановлений можно по ссылкам:

№1: структура валютного рынка и правила торговли иностранной валютой и банковскими металлами;

№2: порядок расчетов, операций по покупке и переводов иностранной валюты на территории Украины и за границу

№3: трансграничное перемещение наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами.

Проекты временных постановлений - №5, №6 и №7 - в НБУ пока дорабатывают и планируют также обнародовать для публичного обсуждения в течение месяца.

Комментарии и замечания к проектам документов можно отправлять по адресу: Tetiana.Ruzhanska@bank.gov.ua к 20 ноября 2018 включительно.

Скриншот: epravda.com.ua

Как сообщала "Страна", с 7 февраля 2019 года будут отменены индивидуальные валютные лицензии, после чего физлица смогут покупать иностранную валюту online.

Напомним, что Украина намерена выполнить восемь действий плана противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения BEPS.