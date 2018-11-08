В Днепре на трубопрокатном заводе ПАО Интерпайп НТЗ погиб 31-летний турболитейщик. работник. Труболитейщику был 31 год, сообщает пресс-центр Госслужбы по вопросам труда.

Отмечено, что трагедия произошла в ночь на 6 ноября. Во время выполнения работ на трехвалочной правильной машине мужчина, вероятно, для поправки трубы, отошел от пульта управления в опасную зону вращения шпинделя, но при этом не выключил механизм.

"В результате вращающийся шпиндель захватил потерпевшего за рабочую куртку и провернул несколько раз. Работник получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

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