В Таджикистане жертвами попытки бунта заключенных в колонии города Худжанд стали уже более 25 людей. Среди погибших оказался один спецназовец и сотрудник колонии.

Об этом в четверг, 8 ноября, со ссылкой на источник в силовых структурах Согдийской области Таджикистана сообщает РИА Новости.

Два офицера погибли в результате бунта заключенных. Еще шесть получили ранения.

По информации источника, один из заключенных, член ИГИЛ, смог разоружить охранника, отобрав у него автомат. Затем к бунту присоединились другие заключенные, они напали на охранников и надзирателей, захватив один из корпусов колонии. В результате штурма спецназ УВД Согдийской области подавил бунт.

"Два офицера погибли во время бунта, шесть охранников были ранены и госпитализированы... Их жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по разным данным, число погибших заключенных составило около 25 человек.

Источник также сообщил, что правоохранительные органы Согдийской области переведены на усиленный режим несения службы, особенно тщательно контролируются все выезды и въезды в Худжанд.

Как сообщала "Страна", в аэропорту "Борисполь" задержали сепаратиста, воевавшего на стороне ЛДНР. Он прилетел из Минска.

Отметим, что в армии Таджикистана вводят армейские звания времен персидских царей.