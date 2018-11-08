Жена "поголовского маньяка" Сергея Ткача, который умер 4 ноября в Житомирской колонии №8, не приехала забирать тело мужа. Об этом со ссылкой на начальника учреждения исполнения наказаний Константина Шедловского сообщает "Сегодня".

Отметим, что в тюрьме Сергей Ткач отбывал пожизненное лишение свободы. Ему стало плохо, понизилось давление, спустя несколько часов он умер, а врачи констатировали биологическую смерть от сердечной недостаточности. После происшествия пенитенциарная служба объявила о смерти заключенного, однако никто из родственников не откликнулся и не приехал забирать тело. О месте нахождения жены в колонии было неизвестно, поэтому похоронили "поголовского маньяка" своими силами.

Напомним, что Сергей Ткач считается одним из самых жестоких маньяков, который орудовал на территории Украины с 1980 по 2005 год. На его руках - кровь доказанных 37 жертв, но, по его признанию, их более 100. Ткач убивал и насиловал девушек 9 - 17 лет. Преступления он подробно описывал в дневнике. В 2008 году его приговорили к пожизненному заключению.

Уже находясь за решеткой, Ткач женился на 27-летней девушке из Ярославля Елене, которая родила ему ребенка. По словам девушки, которая на 20 лет моложе своего избранника, она еще в подростковом возрасте посмотрела о "поголовском маньяке" передачу и с тех пор пыталась его найти.

В колонии отмечают, что Елена временно проживала в Житомирской области, одно время она часто приезжала к мужу, однако последнее время свидания прекратились.

Сергей Ткач с женой. Фото: KP.ua

Напомним, в Кривом Роге поймали маньяка, который насиловал и убивал женщин.

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