Народные депутаты проголосовали в целом за законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей. Законопроект №8487 поддержали 250 народных депутатов. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Главным изменением в законопроекте по сравнению с первым чтением является установление сроков по льготной растаможке автомобилей, которые были ввезены в Украину (так называемых "евроблях").

То есть кроме ставок акциза, утвержденных в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления Закона в силу.

Кроме того, все уплаченные налоги за этот период должны поступить в Пенсионный фонд.

Закон № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто. Акцизный налог для ввозимых в Украину авто будет изменен. Базовые ставки акцизного налога будут следующими: для авто с бензиновым двигателем - 50 евро, для авто на дизеле - 75 евро.

Речь идет именно о базовых ставках, к которым еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

Как будет рассчитываться коэффициент двигателя? Показатель объема двигателя будет делиться на 1000.

А коэффициент возраста - это количество полных календарных лет.

Формула вычисления будет выглядеть так:

Базовая ставка х Коэффициент двигателя х Коэффициент возраста = Сумма акцизного налога

Пример расчета акцизного налога для авто с бензиновым двигателем:

объем двигателя 2000 см3, год выпуска авто 2012 (полных 5 лет)

50 (евро) х 2 (2000 см3/1000) х 5 (лет) = 500 евро.

Пример расчета акцизного налога для авто с дизельным двигателем:

объем двигателя 1600 см3, год выпуска авто: 2007 (полных лет 10)

75 (евро) х 1,6 (1600 см3/1000) х 10 (лет) = 1200 евро.

Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше того, который действует сегодня.

Разница в размере ставок для различных по объему двигателя авто не будет существенной.

В то же время, акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать к приобретению более новых авто.

Ранее "Страна" писала о том, что Омелян заявил "евробляхерам", что повторно предложит Кабмину уволить главу "Укртрансбезопасности".

Также мы сообщали, что мошенники массово оформляют евробляхи на подставных владельцев.