Депутат Верховной Рады, представитель президента Ирина Луценко пришла в Верховную Раду в брендовых сапогах за 1,4 тыс евро. Об этом 8 ноября написала журналист Анна Стешенко на своей странице в Facebook.

"Представитель президента в парламенте и жена Генпрокурора Ирина Луценко сегодня пришла в Раду в красных сапогах YSL, которые в Украине можно купить за 1399 евро. Всего то, подумаешь. Сапожки - зачетные, относительно новая модель (2017) бренда", - написала она. Также Стешенко напомнила, что раньше Ирина Луценко предпочитала обувь Louboutin с красной подошвой.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в день принятия закона об антикоррупционном суде жена генпрокурора пришла в Раду в пиджаке почти за 76 000 гривен.

Также мы писали о том, что Ирина Луценко заявила, что ее одежда - это пошитые на заказ вещи из ткани с улицы Боженко